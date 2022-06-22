У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей, постраждала дитина

В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

"У житловому масиві Тополі надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років" , - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони розпочали підготовку штурму квартири.