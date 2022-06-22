США у 2023 році добудуть рекордний обсяг нафти - Байден
У червні в США вироблялося 12 млн барелів нафти на добу. За прогнозами, у 2023 році ця цифра дещо збільшиться, і за підсумками наступного року буде встановлено рекорд за обсягом видобутку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Тільки в цьому місяці США виробляли 12 млн барелів нафти в день. Це вище, ніж у середньому при моєму попереднику. Ми на шляху до встановлення нового рекорду в наступному році", - сказав Байден.