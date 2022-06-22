США у 2023 році добудуть рекордний обсяг нафти - Байден

У червні в США вироблялося 12 млн барелів нафти на добу. За прогнозами, у 2023 році ця цифра дещо збільшиться, і за підсумками наступного року буде встановлено рекорд за обсягом видобутку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив президент США Джо Байден.