Луганська ОВА: Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив , що по трасі Лисичанськ – Бахмут їхати не можна, тому що вона прострілюється, але "тиха евакуація" мешканців продовжується.

"Можливість доїхати до Лисичанська залишається. Щодня ми возимо гуманітарні вантажі та маємо можливість евакуювати людей за паралельним маршрутом" , - наголосив Гайдай.

Раніше сам Гайдай називав трасу Лисичанськ - Бахмут "дорогого життя".

Тим часом росіянам вдалося просунутися на кілька населених пунктів у районі Тошківки.

Гайдай припустив, що українські захисники могли справді вийти із Золотого: щоб не було оточення, командування могло дати розпорядження відходити на інші укріплені позиції.

Він зазначив, що Золоте – це лінія оборони з 2014 року, всі укріплення там обстрілюються 8 років, а з 24 лютого – обстрілюються цілодобово.

Гайдай пояснив, що невелика частина Луганської області залишається форпостом, росіяни "Сєвєродонецьк чотири місяці пройти не можуть", а їм потрібна "реальна перемога", тому вони всі зусилля кинули на Луганщину.