У Міноборони відреагували на чутки про успіхи ВСУ в Херсоні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила﻿, що поширення в соцмережах інформації про успішні дії Збройних Сил України в Херсоні﻿ можуть зашкодити українським військовим.

"Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією вцілому, бо мають уяву лише про фрагмент" , — наголосила Маляр.

Вона пояснила, що йдеться про повідомлення в соцмережах двох колишніх та одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на Херсонському напрямку та про "зайняті вулиці Херсона".

"І цим шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтесь офіційної інформації від Генерального штабу" , — зазначила Маляр.

Вона додала, що в умовах воєнного часу інформація свідомо подається із запізненням, що обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій і заходами безпеки.

"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоди нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань" , — резюмувала вона.

Раніше колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій у соцмережах повідомив із посиланням на свої джерела, що українські військові вже зайняли чотири вулиці Херсона.

Фото: Facebook

Після цього інший екснардеп Ігор Мосейчук написав у Telegram про те, що у Херсоні слід чекати "хороших новин".