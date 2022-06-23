The Telegraph: Полонений британець повідомив, що його скоро можуть стратити в "ДНР"

За даними The Telegraph, підданий Великої Британії та громадянин України Ейден Аслін, який у квітні був взятий у полон і потім засуджений "судом" так званої "ДНР" до смертної кари, попередив членів своєї сім'ї, що вирок можуть незабаром виконати, повідомляє Новое время.

За словами бабусі 28-річного Асліна Памелли Холл, сім'я говорила з ним по телефону і під час розмови він сказав, що його "час спливає".

"Я повинна вірити тому, що сказав нам Ейден, що якщо "ДНР" не отримає жодної відповіді (від представників Великої Британії. – ред.), вони стратять її. Я сподіваюся, що це неправда" , - заявила Холл.

Так званий "верховний суд ДНР" 9 червня оголосив, що "засудив" до страти двох громадян Великої Британії Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна, які захищали Україну від російських окупантів.

Усі вони вступили до лав ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.