В ОВА розповіли, чи потрібно евакуюватися з Харкова

Наразі немає нагальної потреби евакуації з Харкова, проте знаходитися на вулицях міста небезпечно через часті обстріли.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Щодо евакуації, то зараз такої необхідності немає, оскільки військова обстановка важка, але повністю контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на північно-східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація наразі не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано" , - каже він.

Очільник ОВА додав, що знаходитися на вулицях Харкова справді небезпечно.