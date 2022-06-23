Суд заборонив партію Вітренко

Рух "Чесно" з посиланням на СБУ повідомляє, що Восьмий апеляційний суд Львова 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України", повідомляє Українська правда.

Таким чином суд заборонив вже 12-ту проросійську партію.

Політичний проєкт Прогресивних соціалістів незмінно очолює Наталія Вітренко. ПСПУ — єдина партія, яка подавала зустрічний позов і затягувала суд.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партії Шарія", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Соціалістичної партії України", партії "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".