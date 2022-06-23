Nike повністю йде з Росії

Компанія Nike - американський виробник спортивного взуття та одягу - вирішила піти з російського ринку: сайт і додаток Nike будуть недоступні в Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві на російському сайті Nike.

"Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні" , - йдеться у повідомленні.

"Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються" , - додали в компанії.