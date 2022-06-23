МВС: ЗСУ успішно вийшли з оточення в районі Золотого та Гірського
ЗСУ успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.
"Наші вийшли з оточення Золотого та Гірського. Орки навіть нічого не зрозуміли", — написав він.
Раніше російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що окупантам нібито вдалося заблокувати українські сили у цьому районі.
Населені пункти Гірське та Золоте знаходяться південніше Сєверодонецька та Лисичанська. За даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, з боку Золотого окупанти стягують сили для подальшого штурму Сєвєродонецька.