CNN: США сьогодні оголосять про військову допомогу Україні на 500 млн доларів
Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 23 червня 2022 року, може оголосити виділення нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє CNN.
Видання з посиланням на джерела зазначає, що чергова військова допомога буде оголошена сьогодні. До пакету увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Очікується, що загальна сума пакету не перевищить 500 млн доларів.
У той же час в Білому домі відзначають, що поки не можуть розкрити подробиці або підтвердити виділення цієї допомоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Комітет Сенату США з питань збройних сил запропонував закласти на оборону в 2023 році додатково 45 млрд доларів, значну частину яких виділять Україні.
Сьогодні стало відомо, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.