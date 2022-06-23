Подоляк не виключає завершення війни з Росією найближчим часом

Війна України з Росією може бути затяжною, проте може і швидко завершитись через внутрішні російські процеси, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Бабелю".

"З огляду на кількість зброї у РФ можна сказати, що війна може перейти в затяжний конфлікт. Довгий — на виснаження ресурсів тієї чи іншої країни. У Росії гігантська кількість ресурсів. Для її населення не важливий рівень життя… Утім, навіть попри різницю оцю в концентрації ресурсів, у Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом і внутрішніми конфліктами. Тобто війна, здавалось би, може бути затяжною. Але вона може закінчитися протягом найближчого часу. Унаслідок внутрішнього розриву в самій Російській Федерації" , — сказав він.

За словами Подоляка, у Європі посилюватимуться заклики піти на поступки Росії, зокрема територіальні.

"Що нам дає територіальна поступка РФ? Лише одне — подальший рух на воєнному шляху. Війна на деякий час зупиниться, а потім знову запрацює російська пропаганда про те, що Україна вирощує бойових бабаків, а після цього знову почнеться масштабна війна на захоплення наступної частини території" , — пояснив він.

Подоляк також вважає, що європейці не розуміють суті Росії.

"Європа вже мала б зрозуміти, що для Росії не існує ніяких правил, звичаїв і домовленостей, зокрема юридичного формату. Для Росії існує лише її доцільність" , — наголосив він.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова до тривалої війни Росії проти України.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки господар Кремля Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.