Львівська ОВА: українські десантники збили російський бойовий вертоліт Ка-52

Українські десантники збили бойовий гелікоптер Росії Ка-52, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

"Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт Росії Ка-52 Алігатор, вартістю 16 мільйонів доларів" , - пише він у Telegram.

Козицький повідомив, що ціль вдалося знищити стрілку-зенітнику 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Він не уточнив, де саме було збито гелікоптер.

Також за його даними, за середу, 22 червня, українські захисники підбили два БТРи та дві БМД противника.

За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україні окупанти втратили понад 10 тисяч одиниць техніки, серед яких 216 літаків та 183 вертольоти.