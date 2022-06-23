Боррель привітав надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав надання Європейською радою України статусу кандидата у члени Євросоюзу, повідомляє Новое время.

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує собою початок довгого шляху, який ми пройдемо разом" , - написав він у Twitter.

Боррель наголосив, що український народ належить до європейської родини.

"Майбутнє України разом із ЄС. Ми разом за мир" , - пише він.

У відеозверненні з главою українського МЗС Дмитром Кулебою Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

"У російської військової агресії не вийде позбавити людей у Європі права жити нормальним, гідним життям. Україна переможе. Європа переможе" , - сказали Кулеба та Боррель.

Лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради у четвер, 23 червня, підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові.