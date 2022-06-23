Боррель привітав надання Україні статусу кандидата у члени ЄС
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав надання Європейською радою України статусу кандидата у члени Євросоюзу, повідомляє Новое время.
"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує собою початок довгого шляху, який ми пройдемо разом", - написав він у Twitter.
Боррель наголосив, що український народ належить до європейської родини.
"Майбутнє України разом із ЄС. Ми разом за мир", - пише він.
У відеозверненні з главою українського МЗС Дмитром Кулебою Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.
"У російської військової агресії не вийде позбавити людей у Європі права жити нормальним, гідним життям. Україна переможе. Європа переможе", - сказали Кулеба та Боррель.
Лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради у четвер, 23 червня, підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові.