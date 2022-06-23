Кулеба розповів про країни ЄС, які були проти кандидатства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про «євроскептиків» та про те, як їх переконували підтримати статус кандидата в члени Євросоюзу для України, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського телемарафону в четвер, 23 червня, глава МЗС прокоментував надання статусу кандидата Україні та заявив, що чотири місяці тому в нашої країни «не було навіть європейської перспективи», а ще тиждень тому «все було доволі хитко, але додавили, докрутили переконали».

"Список скептиків був добре відомий давно: це були і Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія — у них були певні бачення. Німеччина була в цьому таборі... Дуже важливу роль [в наданні статусу кандидата] відіграв президент Франції Еммануель Макрон. Це рішення ухвалено саме під час головування Франції. Була принципова позиція — зробити це саме зараз" , — зазначив Кулеба.

За словами міністра, переломним моментом став візит у Київ чотирьох європейських лідерів — президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі та президента Румунії Клауса Йоганніса, а також їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським.

"У п'ятницю, наступного дня, вже було опубліковано позицію Єврокомісії [рекомендація надати Україні статус кандидата], але в четвер, на момент візиту чотирьох європейських лідерів, ще остаточної версії документа не було. Це був дуже тендітний, тонкий процес, але все вдалося" , - підсумував Кулеба.

Лідери ЄС на саміті Європейської ради 23 червня підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові.