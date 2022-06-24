Гайдай: українські військові відійдуть із Сєвєродонецька
Українським захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, захисники міста відходитимуть на більш укріплені позиції.
"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили — не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишити їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, аби там просто перебувати, немає сенсу. Тому ухвалили рішення — наші захисники отримали команду відходити на нові позиції, нові укріплені райони і звідти вести повноцінні бойові дії", — заявив він.
Він додав, що окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк практично кожного дня протягом чотирьох місяців. Інфраструктура міста знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.