Гайдай: українські військові відійдуть із Сєвєродонецька

Українським захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька. Про це заявив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, захисники міста відходитимуть на більш укріплені позиції.

"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили — не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишити їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, аби там просто перебувати, немає сенсу. Тому ухвалили рішення — наші захисники отримали команду відходити на нові позиції, нові укріплені райони і звідти вести повноцінні бойові дії" , — заявив він.

Він додав, що окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк практично кожного дня протягом чотирьох місяців. Інфраструктура міста знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.