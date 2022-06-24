РосЗМІ: банки в Росії перестали відкривати депозити в доларах та євро

Великі російські банки, серед яких "Совкомбанк", ПСБ, "Росбанк", "Открытие", Райффайзенбанк та "Тинькофф", не відкривають своїм клієнтам накопичувальні рахунки та вклади у доларах та євро. Все через санкції, введені проти РФ за війну в Україні. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Сьогодні.

Так, у "Совкомбанку" зараз не можна відкрити валютний рахунок. У ПСБ заявили, що для нових клієнтів нічого не можуть запропонувати, а "для діючих є варіанти".

У Росбанку оформити рахунки в доларах та євро неможливо ще з 9 червня. Натомість доступні рублеві депозити.

У банку "Открытие" вклади відкриваються лише у національній валюті. Рахунки недоступні з 15 червня, а депозити – вже 1,5 місяці.

У Райффайзенбанку також заявили, що у банку немає вкладів та накопичувальних рахунків