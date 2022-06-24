ВА: війська РФ захопили Гірське на Луганщині

Російські окупанти захопили Гірське Луганської області, заявив у п'ятницю, 24 червня, в ефірі Еспресо голова військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко, повідомляє Корреспондент.

"На сьогодні Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої, але ворог увійшов" , - заявив він.

Бабченко уточнив, що прорив стався у напрямку Оріхове – Тошківка.

"Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася у напрямку Гірського та Золотого" , – розповів він.

Водночас у самопроголошеній "ЛНР" заявляють про взяття під контроль не лише Гірського, а й Золотого.

А в Міноборони РФ стверджують про взяття в оточення в цьому районі до двох тисяч бійців ЗСУ та десятків одиниць техніки.