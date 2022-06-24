Валютний ринок в умовах війни: день 121-й

У п'ятницю, 24 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу, 22 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 96,44 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 156,76 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 0,37 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 22 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 78,6 млн доларів: на 214,8 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 136,2 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 13.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8451 гривень, а продають по 31,1536 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 24 червня знизився на 40175,8 млн. і склав 43007,0 млн. гривень. Таке різке зниження пов'язане з тим, що напередодні банки розмістили на депозитних сертифікатах овернайт 40 млрд. гривень по 23% річних.

Курс готівкового долара у п'ятницю, як і очікувалося, пішов угору. На обід у столиці цінник на продаж «готівкового» американця досяг 35,50-35,55 гривень. При цьому спред між купівлею та продажем залишається досить вузьким: у Києві можна здати оптовикам долар по 35,43-35,45 гривень. Подорожчав долар і в інших містах. Так, в Одесі, як і у столиці, долар продають по 35,50-35,55 гривень, у Дніпрі та Черкасах – по 35,65 гривень, а в Харкові – по 35,75 гривень.

Євро на FOREX у п'ятницю торгується в діапазоні 1,0512-1,0555 долара, періодично змінюючи напрямок руху курсу. Готівкове євро подорожчало синхронно з доларом: якщо вчора у Києві його продавали за 37,25-37,35 гривень, то сьогодні – вже по 37,40-37,45 гривень.

«Криптовалюта №1» біткоїн поступово підростає у ціні. Останню добу він торгується в діапазоні 20250-21400 $ за монету. До моменту написання статті його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance складає 21082 $. Великі ордери для придбання біткоїна цієї біржі перемістилися до рівня 15000$ за 1BTC, тобто покупці припускають можливість різкого зниження ціни на вихідні. Помічено, що найчастіше спекулянти розпочинають гру на зниження в ніч проти суботи, коли ринки відпочивають.