ГУР: РФ планує підрив житлових будинків у Білорусі для втягування у війну

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє﻿, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

"За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення" , - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу.

Повідомляється, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для лукашенка так званий "казуc беллі". Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні" , - запевняють в ГУР.

Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.