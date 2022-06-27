Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку Росії, повідомляє Новое время.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця — волаючі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів" , — заявив акціонер SCM Holdings Рінат Ахметов.

На додаток до цієї скарги Рінат Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

"Ахметов просить Суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі" , — зазначається в повідомленні.

З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Рінат Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус. Також він звернувся до Суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки корінна причина порушень прав пана Ахметова — російська агресія, знищення й експропріація власності — має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні.

"Грабіж українських експортних товарів — зокрема зерна і сталі — уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а Росія має заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї" , — заявив Рінат Ахметов.

Українського бізнесмена в цій справі представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

За порушення прав власності Рінат Ахметов вимагає від російської федерації відшкодування збитків.