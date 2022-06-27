Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду
Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку Росії, повідомляє Новое время.
"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця — волаючі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", — заявив акціонер SCM Holdings Рінат Ахметов.
На додаток до цієї скарги Рінат Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.
"Ахметов просить Суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі", — зазначається в повідомленні.
З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Рінат Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус. Також він звернувся до Суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки корінна причина порушень прав пана Ахметова — російська агресія, знищення й експропріація власності — має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні.
"Грабіж українських експортних товарів — зокрема зерна і сталі — уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а Росія має заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї", — заявив Рінат Ахметов.
Українського бізнесмена в цій справі представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.
За порушення прав власності Рінат Ахметов вимагає від російської федерації відшкодування збитків.
"Хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що Росія має виплатити пану Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини", — резюмували в SCM.