Польща цього тижня передасть Україні ще 10 танків Leopard 2

Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже на цьому тижні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці" , - заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну" , - додав Блащак.

Нагадаємо, що Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила українцям на річницю повномасштабної війни.

Додамо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва.