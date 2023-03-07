Польша на этой неделе передаст Украине еще 10 танков Leopard 2

Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2. Это произойдет уже на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует Bloomberg.

"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы" , - заявил Блащак.

По словам министра, Польша готова запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину" , - добавил Блащак.

Напомним, что Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила украинцам на годовщину полномасштабной войны.

Добавим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства.