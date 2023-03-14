Bloomberg: Іспанія збільшила імпорт скрапленого газу із РФ на понад 80%

Імпорт іспанського зрідженого газу із Росії зріс на 84% після початку війни в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це свідчить про те, наскільки Європа залишається залежною від РФ, попри зусилля щодо скорочення енергетичних зв'язків.

Європейська країна була змушена збільшити закупівлю СПГ з інших країн після того, як постачання від давнього постачальника газу Алжиру скоротилося через дипломатичну ворожнечу.

"У той час, як Росія скоротила продажі через трубопроводи до Європи до мінімуму, потоки СПГ зросли більш ніж на 30% минулого року" , - йдеться у матеріалі.

Іспанія є найбільшим покупцем російського ЗПГ у ЄС цього року, а за нею йдуть Бельгія та Франція. Іспанія отримує російський газ лише у вигляді ЗПГ, оскільки її енергокомпанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю палива у "Ямала СПГ" в Арктиці до 2038 року. Імпорт у період з березня 2022 року по лютий цього року зріс до 61 344 гігават-годин порівняно з 33 305 гігават-годин за той же період роком раніше.

Російський СПГ склав 14% від загального обсягу поставок до Іспанії за цей період, збільшившись на 6,2%. СПГ із Росії становив близько 16% від загального обсягу імпорту палива в західну частину Європи минулого місяця, при цьому США поставили майже половину.

Раніше єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала країни та компанії Європейського Союзу не підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу.

Як повідомлялось, Німеччина створила запас потужностей ЗПГ на випадок припинення транзиту газу через Україну.