Bloomberg: Испания увеличила импорт сжиженного газа из РФ более чем на 80%

Импорт испанского сжиженного газа из России увеличился на 84% после начала войны в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это свидетельствует о том, насколько Европа остается зависимой от РФ, несмотря на усилия по сокращению энергетических связей.

Европейская страна была вынуждена увеличить закупку СПГ из других стран после того, как поставки от давнего поставщика газа Алжира сократились из-за дипломатической розни.

"В то время как Россия сократила продажи через трубопроводы в Европу до минимума, потоки СПГ выросли более чем на 30% в прошлом году" , - говорится в материале.

Испания является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС в этом году, а за ней следуют Бельгия и Франция. Испания получает российский газ только в виде СПГ, поскольку ее энергокомпания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку топлива у "Ямала СПГ" в Арктике до 2038 года. Импорт в период с марта 2022 по февраль этого года вырос до 61 344 гигаватт-часов по сравнению с 33 305 гигаватт-часов за тот же период годом ранее.

Российский СПГ составил 14% от общего объема поставок в Испанию за этот период, увеличившись на 6,2%. СПГ из России составило около 16% от общего объема импорта топлива в западную часть Европы в прошлом месяце, при этом США поставили почти половину.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны и компании Европейского Союза не подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного газа.

Как сообщалось, Германия создала запас мощностей СПГ на случай прекращения транзита газа через Украину.