Асад зустрівся з Путіним: заявив про підтримку Росії у війні проти України

Президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Заявив про підтримку Росії у війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Sky News.

Під час зустрічі Асад заявив про те, що Росії нібито бореться з "неонацистами й "старими нацистами", яких Захід прихистив й підтримує.

Зазначається, що Росія є головним "спонсором" Асада й має широку присутність в Сирії, де громадянська війна забрала життя майже 500 тисяч людей. За підтримки російських військових Асад зміг переломити хід громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році як продемократичне повстання.

Нагадаємо, що нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.