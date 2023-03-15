Асад встретился с Путиным: заявил о поддержке России в войне против Украины

Президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Заявил о поддержке России в войне против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

Во время встречи Асад заявил о том, что Россия якобы борется с "неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.

Отмечается, что Россия является главным спонсором Асада и имеет широкое присутствие в Сирии, где гражданская война унесла жизни почти 500 тысяч человек. При поддержке российских военных Асад смог переломить ход гражданской войны, начавшейся в 2011 году как продемократическое восстание.

Напомним, что недавно сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон заявила о вечной поддержке КНДР России и в очередной раз осудила США.