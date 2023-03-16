Росія заявила про подовження зернової угоди ще на 60 днів

Росія погодила продовження своєї частини зернової угоди лише на 60 днів. При цьому ООН та Туреччина виступали за подовження на 120 днів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Міністерство закордонних справ країни-агресора.

Варто зазначити, що була продовжена угода між Росією, ООН і Туреччиною. Зауважимо, ні ООН ні Туреччина про подовження угоди ще не повідомляли.

Раніше представники РФ заявляли, що відмовляються подовжувати угоду на 120 днів. Це пов'язано нібито з тим, що РФ не бачить прогресу щодо експорту російського продовольства та добрив.

До цього росіяни заявляли, що нібито проведуть "оцінка прогресу" щодо реалізації угоди з ООН. І тільки після цього будуть приймати рішення чи будуть знову продовжувати зернову.

При цьому в МЗС України заявили, що Україна не піде на поступки Росії щодо "зернового коридору" у Чорному морі.

Зернова угода та її продовження

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони розпочати переговори щодо продовження угоди ще як мінімум на один рік.

Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров вже висунув вимоги для продовження угоди. Він заявив, що РФ хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. Згодом у Москві почали висувати простіші вимоги та захотіли "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Натомість Туреччина, яка є одною зі сторін угоди, заявила, що Анкара продовжує роботу над тим, аби термін зернової угоди було продовжено.