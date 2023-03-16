Россия заявила о продлении зернового соглашения еще на 60 дней

Россия согласовала продление своей части зерновой сделки всего на 60 дней. При этом ООН и Турция выступали за продление на 120 дней, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Министерство иностранных дел страны-агрессора.

Следует отметить, что было продлено соглашение между Россией, ООН и Турцией. Заметим, ни ООН, ни Турция о продлении соглашения еще не сообщали.

Ранее представители РФ заявляли, что отказываются продлевать сделку на 120 дней. Это связано якобы с тем, что РФ не видит прогресса экспорта российского продовольствия и удобрений.

До этого россияне заявляли, что якобы проведут "оценку прогресса" по реализации соглашения с ООН. И только после этого будут принимать решения или будут снова продолжать зерновую.

При этом в МИД Украины заявили, что Украина не пойдет на уступки России по "зерновому коридору" в Черном море.

Зерновое соглашение и его продление

Напомним, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны начать переговоры по продлению соглашения еще как минимум на один год.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам. Впоследствии в Москве начали выдвигать более простые требования и захотели "выполнение обязательств на равноправной основе".

Турция, которая является одной из сторон соглашения, заявила, что Анкара продолжает работу над тем, чтобы срок зернового соглашения был продлен.