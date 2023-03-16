Зеленський поговорив з Сунаком: обговорили Бахмут та підтримку України
У четвер, 16 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал Володимира Зеленського.
За словами президента, під час розмови з Сунаком вони обговорили ситуацію на фронті та оборону Бахмута.
"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України", - розповів Зеленський.
Він також виразив вдячність Великій Британії за постійну підтримку України.
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.
Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.