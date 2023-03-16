Зеленский поговорил с Сунаком: обсудили Бахмут и поддержку Украины

В четверг, 16 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Владимира Зеленского.

По словам президента, в ходе разговора с Сунаком они обсудили ситуацию на фронте и оборону Бахмута.

"Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины" , - рассказал Зеленский.

Он также выразил благодарность Великобритании за постоянную поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.