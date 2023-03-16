Bild: Літак "Мрія" мав вилетіти до Німеччини перед вторгненням

Літак Ан-225 "Мрія" мав вилетіти з аеропорту в Гостомелі до Німеччини перед вторгненням. Домовленості про це були досягнуті, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов із посиланням на Bild.

За його словами, перед війною не було прийнято необхідного рішення про перегін літаків, оскільки топ-менеджмент ДП "Антонов" був відсутній: "За два тижні до війни весь виїхав до Лейпцигу". Саме у цьому німецькому місті знаходиться резервний аеропорт для "Мрії", місце в якому Україна орендувала терміном на 5 років.

Екіпаж та льотчики сиділи у повністю заправленому транспортному засобі напередодні ввечері перед початком війни, але, за словами капітана, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва.

Представник аеропорту в Лейпцигу Уве Шухарт заявив:

"Переміщення 225-го та меншого 124-го (Ан-124 "Руслан" — ред.) судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. За кілька тижнів до цього велися обговорення".

Капітан вважає, що причиною того, що перегін не відбувся, стали зв'язки топ-менеджерів з Росією.

Як повідомлялось, прокуратура веде досудове розслідування за фактом можливого сприяння співробітників "ДП "Антонов" російським окупантам, що призвело до знищення літаків, зокрема й Ан-225 "Мрія".

9 березня колишній директор ДП "Антонов" (2020-квітень 2022) Сергій Бичков та заступник директора-начальник безпеки підприємства Нетьосов були заарештовані на два місяці без права на заставу. За даними слідства, посадові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (НГУ, СЗГ, ЦЗГ "А" та ін.), які брали участь у підготовці до оборони стратегічного для оборони столиці об'єкту – Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства.