Bild: Самолет "Мрія" должен был вылететь в Германию перед вторжением

Самолет Ан-225 "Мрія" должен был вылететь из аэропорта в Гостомеле в Германию перед вторжением. Договоренность об этом была достигнута, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов со ссылкой на Bild.

По его словам, перед войной не было принято необходимого решения о перегоне самолётов, так как топ-менеджмент ГП "Антонов" отсутствовал: "За две недели до войны весь уехал в Лейпциг". Именно в этом немецком городе находится резервный аэропорт для "Мрії", место в котором Украина арендовала сроком на 5 лет.

Экипаж и летчики сидели в полностью заправленном транспортном средстве накануне вечером перед началом войны, но, по словам капитана, им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства.

Представитель аэропорта в Лейпциге Уве Шухарт заявил:

"Перемещение 225-го и меньшего 124-го (Ан-124 "Руслан" — ред.) судна было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. За несколько недель до этого велись обсуждения".

Капитан считает, что причиной несостоявшегося перегона стали связи топ-менеджеров с Россией.

Как сообщалось, прокуратура ведет досудебное расследование по факту возможного содействия сотрудников "ГП "Антонов" российским оккупантов, что привело к уничтожению самолетов, в том числе и Ан-225 "Мрія".

9 марта бывший директор ГП "Антонов" (2020-апрель 2022) Сергей Бычков и замдиректора-начальник безопасности предприятия Нетесов были арестованы на два месяца без права на залог. По данным следствия, должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований (НГУ, ССО, ЦСО "А" и другие), принимавших участие в подготовке к обороне стратегического для обороны столицы объекта – Гостомельского аэродрома ГП "Антонов" , что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия.