ISW: Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе

Військові аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що засновник "Вагнера" Євген Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб показати власну значимість на внутрішньополітичному рівні Росії, повідомляє Українська правда.

Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав запит від преси, який викриває змову президента Росії Володимира Путіна і секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева з метою підірвати і "нейтралізувати" групу "Вагнер".

Пресслужба Пригожина опублікувала 16 березня нібито запит на коментар від російського видання, яке запитувало, чи знав Пригожин про нібито обговорення між Путіним і Патрушевим щодо майбутнього Вагнера.

У прескоментарі стверджується, що інформація про ці обговорення нещодавно поширилася в російському та українському Telegram-каналах, і стверджується, що Патрушев сказав Путіну, що від Вагнера "нічого не залишиться" за "півтора-два місяці".

Пригожин опублікував аудіозапис у відповідь на заявлений коментар для преси, в якому заявив, що не чув про подібні переговори і не бачив спекуляцій з цього приводу у телеграм-каналах. Він зауважив, що російські спецслужби мають займатися знешкодженням загроз Росії, звідки б вони не походили.

ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці переговори відбулися, а також не зафіксував жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі на цю тему.

В інституті зазначають, що відсутність зовнішнього підтвердження з цього приводу наводить на думку, що Пригожин сфабрикував повідомлення про цю нібито змову, щоб провести кілька інформаційних операцій від імені "Вагнера" та власної репутації.

Аналітики припускають: схоже, Пригожин ретельно створює інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах "Вагнера" і потенційних репресіях проти ПВК, а також представити вигаданий сценарій, згідно з яким "Вагнер" становить пряму загрозу на внутрішньополітичному рівні Росії.

"Ці зусилля, схоже, є подальшим етапом кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, а Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його скоординованих інформаційних кампаній проти Міністерства оборони та Генерального штабу Росії" , – ідеться в огляді інституту.

У звіті ISW аналізують виступ російського диктатора, який переконував росіян "в економічній стійкості" РФ. Путін спробував запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни.

Він стверджував, що нібито економічна стійкість Росії спростувала прогнози західних аналітиків, які пророкували порожні полиці магазинів і масовий дефіцит товарів у Росії через західні санкції.

Експерти припускають, що Путін, ймовірно, намагався заспокоїти російську громадськість, оскільки Кремль все частіше дає зрозуміти росіянам, що має намір вести затяжну війну в Україні і неявно прирікає російську економіку на невизначений період жорстких західних санкцій.

Крім того, на їхню думку, Кремль також, ймовірно, намагається запевнити російську громадськість, що виробництво, пов'язане з війною, не матиме негативного впливу на решту російської економіки, оскільки російські чиновники продовжують зусилля, спрямовані на поступову мобілізацію більшої частини російського ОПК.

Аналітики зазначають, що Російська Федеральна служба державної безпеки (ФСБ), схоже, намагається проникнути в російську оборонно-промислову базу у спосіб, що нагадує взаємодію КДБ з радянським військовим відомством.

Відповідно це свідчить, що ФСБ не довіряє російському військовому керівництву і проводить перевірки техніки РФ і закупівель оснащення.

Основні висновки за 16 березня інституту про бойові дії: