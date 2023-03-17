Армія РФ завдала 4 авіаудари по Авдіївці: зруйновано частину висотки - ОП

Вранці 17 березня російські війська завдали 4 авіаудари по місту Авдіївка Донецької області, обійшлося без жертв, але знищено житловий будинок. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни завдали 4 авіаударів по Авдіївці. Жертв немає" , - написав глава ОП.

Чиновник опублікував моторошне фото з місця удару і додав, що обстріл міста відбувається фактично цілодобово.

Єрмак також наголосив, що бої за Авдіївку продовжуються.

У той же час голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що за добу 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донецької області – у Торецьку та селі Красногорівка – та ще 8 людей поранили.