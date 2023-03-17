Армия РФ нанесла 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки - ОП

Утром 17 марта российские войска нанесли 4 авиаудара по городу Авдеевка Донецкой области, обошлось без жертв, но уничтожен жилой дом. Об этом сообщил﻿ руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет" , - написал глава ОП.

Чиновник опубликовал жуткое фото с места удара и добавил, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно.

Ермак также подчеркнул, что бои за Авдеевку продолжаются.

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил﻿, что за сутки 16 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Торецке и селе Красногоровка – и еще 8 человек ранили.