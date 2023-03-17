Джерело: Шкарлет йде у відставку з посади міністра освіти

Голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомило джерело в "Слузі народу".

За інформацією співрозмовника, Шкарлет уже готує заяву про свою відставку.

Варто зауважити, що міністр освіти пов'язаний з низкою скандалів. Зокрема, у трьох його роботах виявили плагіат, але чиновник відкинув усі звинувачення.

Також за його головування МОН співпрацювало з букмекерською конторою Parimatch Foundation, проти якої Україна нещодавно запровадила санкції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

Також ми писали, що Верховна рада призначила Олександра Кубракова на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку.