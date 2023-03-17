У Києві та низці областей України оголосили тривогу: є загроза дронів

В Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить карта повітряних тривог.

Приблизно о 22:45 повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Окрім цього про небезпеку повідомляють жителів в окупованій Луганській області та Криму.

Близько 21:15 сигнал повітряної тривоги було оголошено в Чернігівській, Харківській та Полтавській областях, а також у Києві та області.

Попередньо, за даними голови Нікопольскої РВА Євгена Євтушенка, над територією України помічено ворожі безпілотники.

Також повідомляється, що ворожі предмети було помічено у Полтаві, Харкові та Запорізькій області.

Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській та Чернігівській областях. Однак офіційної інформації про ворожі об'єкти у повітряному просторі України не повідомлялось.

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, окупанти вирішили "покошмарити" жителів України.

"Знову ці нелюди "покошмарити" нас вирішили. Ситуація під контролем Сил оборони. Покладаємося на наших захисників" , - написав він.

В той же час у прес-службі Київської військової адміністрації повідомили про загрозу атаки дронами.

"Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога"" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Росія станом на ранок 17 березня вивела у Чорне море чотири ракетоносії, загальний залп яких може становити 24 "Калібри".