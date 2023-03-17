В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: есть угроза дронов

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: есть угроза дронов
Фото: flickr.com

В Украине вечером 17 марта раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей южных областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Приблизительно в 22:45 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности сообщают жителей в оккупированной Луганской области и Крыму.

Около 21.15 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также в Киеве и области.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Предварительно, по данным главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко, над территорией Украины замечены вражеские беспилотники.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Также сообщается, что вражеские предметы были отмечены в Полтаве, Харькове и Запорожской области.

Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Однако официальной информации о вражеских объектах в воздушном пространстве Украины не сообщалось.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

По словам главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, оккупанты решили "покошмарить" жителей Украины.

"Снова эти изверги "покошмарить" нас решили. Ситуация под контролем Сил обороны. Полагаемся на наших защитников", - написал он.
Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

В то же время в пресс-службе Киевской военной администрации сообщили об угрозе атаки дронами.

"Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога"", - говорится в сообщении.
Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Напомним, Россия по состоянию на утро 17 марта вывела в Черное море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составить 24 "Калибра".

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