В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: есть угроза дронов

В Украине вечером 17 марта раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей южных областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Приблизительно в 22:45 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности сообщают жителей в оккупированной Луганской области и Крыму.

Около 21.15 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также в Киеве и области.

Предварительно, по данным главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко, над территорией Украины замечены вражеские беспилотники.

Также сообщается, что вражеские предметы были отмечены в Полтаве, Харькове и Запорожской области.

Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Однако официальной информации о вражеских объектах в воздушном пространстве Украины не сообщалось.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, оккупанты решили "покошмарить" жителей Украины.

"Снова эти изверги "покошмарить" нас решили. Ситуация под контролем Сил обороны. Полагаемся на наших защитников" , - написал он.

В то же время в пресс-службе Киевской военной администрации сообщили об угрозе атаки дронами.

"Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога"" , - говорится в сообщении.

Напомним, Россия по состоянию на утро 17 марта вывела в Черное море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составить 24 "Калибра".