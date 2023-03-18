ISW: Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час офіційного візиту до Росії 20-22 березня, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт ISW.

Як відомо, Кремль заявив, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий, та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю.

Раніше повідомлялося, що китайські компанії продали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу і наданню китайської техніки Росії" , – переконані експерти інституту.

Раніше ISW робив висновки, що 1 березня Олександр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом просування китайської продукції через Білорусь.