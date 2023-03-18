ISW: Си Цзиньпин предложит Путину помощь в уклонении от санкций

Глава Китая Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время официального визита в Россию 20-22 марта, вероятно, для того, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине, считают аналитики Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет ISW.

Как известно, Кремль заявил, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно, и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.

Ранее сообщалось, что китайские компании продали российским компаниям детали для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. При этом западные разведывательные службы заявили, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

"Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России" , – убеждены эксперты института.

Ранее ISW делал выводы, что 1 марта Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем продвижения китайской продукции через Беларусь.