Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 880 окупантів. Також вони знищили 14 ворожих БПЛА, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали: