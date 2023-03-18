Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 880 окупантів. Також вони знищили 14 ворожих БПЛА, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
- танків - 3511 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,
- артилерійських систем - 2560 (+8) од,
- РСЗВ - 506 (+2) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),
- крилаті ракети - (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,
- спеціальна техніка - 259 (+1).