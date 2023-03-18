Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 880 оккупантов

Генштаб: ВСУ ликвидировали еще 880 оккупантов
Фото: Facebook

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 880 оккупантов. Также они уничтожили 14 вражеских БПЛА, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
  • танков - 3511 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,
  • РСЗО - 506 (+2) ед,
  • средства ПВО - 265 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+14),
  • крылатые ракеты - (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,
  • специальная техника - 259 (+1).

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