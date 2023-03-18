Залужний та Резніков обговорили з Пентагоном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова ОПУ Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, на якій поговорили про ситуацію на фронті та потреби української армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.

Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.

Зазначається, що наприкінці до розмови приєднався Володимир Зеленський. Президент України поділився думками щодо звільнення українських земель.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.