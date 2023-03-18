Залужный и Резников обсудили с Пентагоном ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ОПУ Андрей Ермак провели онлайн-встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, на которой поговорили о ситуацию на фронте и потребности украинской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии.

Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов.

Отмечается, что в конце разговора присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины поделился мнениями по освобождению украинских земель.

Сообщается, что во встрече также приняли участие первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.