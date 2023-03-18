Російські пропагандисти стверджують, що диктатор Володимир Путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів – одразу після видання Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ТАСС, i так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Як анонсував раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ має взяти участь "у відкритті значущого культурно-історичного об'єкта".

Развожаєв написав, нібито Путін приїхав спеціально на відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції.

Окупант також каже, нібито Путін "вміє здивувати" і нібито особисто приїхав на автомобілі у Крим.

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