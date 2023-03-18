Российские пропагандисты утверждают, что диктатор Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ТАСС, и так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

Как анонсировал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта".

Развожаев написал, якобы Путин приехал специально на открытие детской школы искусств в Херсонесе, которую ему должны были показать по видеоконференции.

Оккупант также пишет, якобы Путин "умеет удивить" и якобы лично приехал на автомобиле в Крым.

Напомним: