Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров

Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров
Фото: РосСМИ

Российские пропагандисты утверждают, что диктатор Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ТАСС, и так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

Как анонсировал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта".

Развожаев написал, якобы Путин приехал специально на открытие детской школы искусств в Херсонесе, которую ему должны были показать по видеоконференции.

Оккупант также пишет, якобы Путин "умеет удивить" и якобы лично приехал на автомобиле в Крым.

Напомним: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

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