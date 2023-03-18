Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров
Российские пропагандисты утверждают, что диктатор Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ТАСС, и так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.
Как анонсировал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта".
Развожаев написал, якобы Путин приехал специально на открытие детской школы искусств в Херсонесе, которую ему должны были показать по видеоконференции.
Оккупант также пишет, якобы Путин "умеет удивить" и якобы лично приехал на автомобиле в Крым.
Напомним:
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.