У ISW пояснили, навіщо Путін відвідав Маріуполь

Візит президента Росії Володимира Путіна в окупований Маріуполь, мав би показати його "лідером", який бере участь у воєнних діях, і відповісти МКС на ордер на арешт за воєнний злочин﻿. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

"Путін використав свій перший візит до окупованої частини України, щоб показати себе як лідера, який бере участь у воєнних діях, на тлі бурхливої реакції в російському націоналістичному інформаційному просторі через побоювання щодо можливого майбутнього українського контрнаступу на півдні України" , — вважають у відомстві.

На думку експертів, Путін вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто розташовується далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили жорсткі заходи безпеки.

Він також мав намір відповісти на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за причетність до воєнних злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей, щонайменше 1000 з яких російські чиновники депортували лише з Маріуполя.

Російський диктатор, ймовірно, намагався представити свою роль у депортації дітей і руйнуванні Маріуполя як таку, що "не підпадає під юрисдикцію" міжнародного співтовариства, а себе – як такого, що перебуває в безпеці від українських військових.