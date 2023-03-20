РосЗМІ: У Кремлі розпочалася зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном

У понеділок, 20 березня, розпочалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що ця зустріч була запланована о 15:30 за київським часом.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомляв, що в них запланована розмова віч-на-віч, яка "продовжиться за неформальним обідом".

"Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід" , - розповів Пєсков.

Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.