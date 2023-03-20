РосСМИ: В Кремле началась встреча Путина с Си Цзиньпином
В понедельник, 20 марта, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее сообщалось, что эта встреча была запланирована в 15.30 по киевскому времени.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщал, что у них запланирован разговор лицом к лицу, который "продолжится за неформальным обедом".
"Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению. Завтра будет главный день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед", - рассказал Песков.
Напомним, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву, его самолет уже приземлился в аэропорту "Внуково".
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай считает Россию так называемым "хорошим и надежным партнером". Так что Пекин надеется на "новый импульс" развития этих отношений.