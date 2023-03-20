В США розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні
Новий пакет військової допомоги, про який сьогодні, 20 березня, оголосили у США, буде включати близько 20 найменувань, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
"Щоби задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками й партнерами з метою забезпечення України ключовими засобами", — підкреслили в Пентагоні.
Зазначається, що новий пакет оборонної підтримки виділяється за президентським розпорядженням (Presidential Drawdown – ред.). Тобто допомога надійде зі складів Пентагону без додаткових закупівель у виробників.
В пакет допомоги входять:
- ракети для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм для БМП;
- антирадарні ракети HARM;
- 81-мм і 60-мм мінометні системи та боєприпаси до них;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя з набоями до них;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування.
Крім того, окремо заявлені наступні види техніки:
- важкі заправники техніки, річкові патрульні катери, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
- обладнання для обслуговування й ремонту транспортних засобів;
- запчастини й інше польове обладнання.
Як повідомлялось, 20 березня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги.